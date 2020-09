Stand: 26.09.2020 07:59 Uhr - NDR 90,3

Hamburger CDU will Ploß zum neuen Vorsitzenden wählen

Ein Landesparteitag der Hamburger CDU will heute den Parteivorstand neu bestimmen. Auf Vorschlag des bisherigen Vorstands tritt der Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß als neuer Landeschef an. Der 35-Jährige soll Roland Heintze nachfolgen, der nach der Schlappe der CDU bei der vergangenen Bürgerschaftswahl nicht mehr antritt.

Bei der Wahl am 23. Februar hatte die Hamburger CDU mit nur noch 11,2 Prozent der Stimmen ihr drittes historisch schlechtestes Ergebnis in Folge eingefahren. Danach war Kritik am Spitzenkandidaten, dem Altonaer Bundestagsabgeordneten Marcus Weinberg, aber auch an Heintze und der Ruf nach personeller Erneuerung laut geworden.

Ohne Gegenkandidat

Ploß wird sich voraussichtlich ohne Gegenkandidaten der Wahl stellen. Vorschläge sind aber auch noch während des Parteitags im Stadtteil Neugraben möglich. Der Vorsitzende des Kreisverbandes Nord hat angekündigt, die CDU als "Kümmererpartei" inhaltlich mit den Schwerpunkten Innere Sicherheit, Bildung und Wirtschaft neu aufzustellen. Dabei wolle er die Wirtschaftspolitik mit einer weitsichtigen Klimapolitik verbinden.

AUDIO: Porträt Christoph Ploß: Jung und konservativ (3 Min)

Als Hamburger Landeschef will Ploß sein Bundestagsmandat behalten. Mit Blick auf große Infrastrukturprojekte wie der Köhlbrandquerung und dem Ausbau des Hauptbahnhofs will er sich in Berlin für die Hamburger Interessen stark machen.

VIDEO: Hamburger CDU: Ploß soll Führung übernehmen (2 Min)

Weitere Informationen Weinberg setzt sich in Kampfkandidatur durch Der CDU-Kreisvorsitzende in Hamburg-Altona, Marcus Weinberg, ist in seinem Amt bestätigt worden. Seine Wiederwahl galt nicht als sicher, er musste sich einer Kampfkandidatur stellen. (05.09.2020) mehr Hamburger CDU-Politiker Ploß lehnt Frauenquote ab Der als Landes-Parteichef gehandelte Christdemokrat fordert stattdessen eine Verbesserung der Rahmenbedingungen und regt eine stärkere Beteiligung via Internet an. (02.08.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.09.2020 | 07:00 Uhr