Hamburger CDU wählt Kandidatenliste für die Bundestagswahl Stand: 29.05.2021 08:14 Uhr Die Hamburger CDU wählt heute ihre Kandidatenliste für die Bundestagswahl am 26. September.

Der Vorschlag des CDU-Landesvorstands liegt seit Wochen auf dem Tisch: Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß ist unangefochten für die Nummer eins der Landesliste für die Bundestagswahl vorgesehen.

Eine Frau für Platz zwei

Ebenso unangefochten ist die Nummer zwei mit Franziska Hoppermann aus Wandsbek. Dass eine Frau den sicheren Listenplatz erhalten soll, steht schon lange fest. Bei der letzten Bundestagswahl hatten CDU-Frauen noch das Nachsehen - und es gab heftige Kritik auch aus den eigenen Reihen. Die ehemalige Wandsbeker Bezirksabgeordnete Hoppermann hat also gute Chancen, erstmals in den Bundestag einziehen zu können.

Für Platz vier könnte es eng werden

Auch der dritte Platz auf der Liste gilt noch als ziemlich sicherer Platz. Der Innenexperte Christoph de Vries aus Mitte kandidiert hier, und er hat auch gute Chancen, erneut in den Bundestag zu ziehen. Eng könnte es allerdings für den Haushaltsexperten Rüdiger Kruse werden, der für Platz vier kandidiert.

Die Kandidaten stellen sich zunächst per Videostream vor. Danach Stimmen die 128 Delegierten ab, und zwar persönlich in der CDU-Zentrale am Leinpfad.

