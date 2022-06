Hamburger CDU lehnt Merz-Vorschlag zur Frauenquote ab

Eine Frauenquote für die CDU - in Hamburg kommt die Idee des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz nicht gut an. Der CDU-Landeschef Christoph Ploß lehnt die Quote ab.