Hamburger CDU fordert einheitliche Handyregeln für Schulen

Stand: 01.07.2024 06:26 Uhr

Es ist ein Dauerthema an Schulen: Wann und wo dürfen die Schülerinnen und Schüler ihr Smartphone benutzen? Die CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft will das jetzt einheitlich und verbindlich regeln.