Hamburger CDU entscheidet über Kandidaten für Europawahl Stand: 07.10.2023 07:02 Uhr Eine Landesvertreter-Versammlung der Hamburger CDU wird heute über die Kandidatenliste für die Europawahl im Juni 2024 entscheiden. In den beiden vergangenen Europawahlenn hatte die Hamburger CDU kein Mandat erringen können.

Der Hamburger CDU-Landesvorstand hatte Mitte September Freya Gräfin Kerssenbrock einstimmig als Spitzenkandidatin für die Europawahl nominiert. "Sie wird gemeinsam mit Niclas Heins, David Erkalp und Stefanie Blaschka auf der Landesliste der CDU Hamburg einen energischen Europawahlkampf führen", hatte Landeschef Dennis Thering damals gesagt. Bedauerlicherweise fehle Hamburg derzeit eine starke Stimme in Europa. Nun müssen die Mitglieder der Landesvertreter-Versammlung im Bürgerhaus Wilhelmsburg noch zustimmen.

Diskussion über frühklindliche Bildung

Der Vizepräsident der Europäischen Volkspartei, David McAllister, wird eine Rede halten. Die 36 Jahre alte Kerssenbrock ist Verwaltungsrichterin und Mutter zweier Kinder. Sie hat unter dem Namen Freya von Korff auch mehrere Romane veröffentlicht. Bei der Wahl 2019 hatte der damalige CDU-Spitzenkandidat Roland Heintze das Ticket nach Brüssel zum zweiten Mal nicht lösen können. Im Anschluss an die Aufstellung der CDU-Kandidaten wird die CDU in einem Landesparteitag über mehrere Anträge debattieren. Dabei geht es unter anderem um frühkindliche Bildung und Religionsunterricht in Deutschland.

Schlagwörter zu diesem Artikel CDU Europa-Politik