Hamburger Bündnis gegen Rechts ruft zu Demo auf

Rechte wollen am Rödingsmarkt demonstrieren

NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 29.09.2019 08:00 Uhr Autor/in: Frauke Reinig

Das rechte Bündnis „Michel, wach endlich auf“ will am Sonntag ab 13 Uhr am Rödingsmarkt demonstrieren. Das Hamburger Bündnis gegen rechts hat eine Gegenveranstaltung angemeldet, wie Frauke Reinig berichtet.