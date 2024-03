Hamburger Bezirke starten Kampagne für mehr Vielfalt Stand: 19.03.2024 17:43 Uhr Unter dem Motto "Vielfalt macht uns stärker" starten die Hamburger Bezirke jetzt eine Kampagne, die den Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft stärken soll.

Die Stimmung sei schlechter geworden, das falle in allen Bezirken auf, sagte Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne) bei der Landespressekonferenz am Dienstag. Sie spricht von einer auseinanderdriftenden Gesellschaft, Ellenbogenmentalität und Vorurteilen. Dabei wird in Hamburg an vielen Stellen Vielfalt gelebt - das soll die Kampagne zeigen und fördern. Dafür machen auch die Hamburger Religionsgemeinschaften und zivilgesellschaftliche Akteure mit.

Gemeinsames Singen zum Auftakt

Los geht es am 6. April mit den "Stimmen der Vielfalt". Dabei wird in jedem Bezirk an einem zentralen Ort gemeinsam mit Hamburger Chören gesungen, etwa im Wandsbeker Quarree oder auf dem Harburger Rathausplatz. Spontanes Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht.

Hamburger sollen weitere Veranstaltungen vorschlagen

Wie die Kampagne dann weitergeht, liegt auch an den Hamburgerinnen und Hamburgern. Sie können Ideen zu weiteren Veranstaltungen für mehr Vielfalt, wie etwa gemeinsame Abendessen auf der Straße, bei den Bezirksämtern vorschlagen. Die Zivilgesellschaft soll sich unbedingt einbringen und die Kampagne zu ihrer eigenen machen, heißt es.

AfD sieht in einigen Vierteln keine Bereicherung

Mit zahlreichen Veranstaltungen und in verschiedenen Formaten will man deutlich machen, dass das Zusammenleben unterschiedlicher Nationen und Kulturen bereichernd ist. Die AfD stört sich trotzdem daran. Sie meint, Vielfalt sei "Kriminalitätsbelastet" und in einigen Vierteln der Stadt eben keine Bereicherung.

Weitere Informationen Hamburg will in der Innenstadt für sexuelle Vielfalt werben Dafür soll ein Platz umgebaut werden. Er soll die Rechte aller unterstreichen und an Ausgrenzung und Diskriminierung erinnern. (01.08.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.03.2024 | 16:00 Uhr