Hamburger Alsterschwäne werden ins Winterquartier gebracht Stand: 22.11.2022 06:32 Uhr Wegen der sinkenden Temperaturen geht es für die Hamburger Alsterschwäne wieder zurück in ihr Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich. Heute Vormittag sammelt Schwanenvater Olaf Nieß die Tiere ein, damit sie dort überwintern können.

Auch in diesem Jahr sind die Schwäne aufgrund der zunehmenden Zahl von Wassersportlerinnen und -sportlern sowie des Gewässerzustandes im Sommer wieder weit auf der Alster verteilt, sodass sich am Rathausmarkt nicht so viele Tiere aufhalten. Der Schwanenvater wird deswegen vermutlich einen Großteil der insgesamt etwa 120 Tiere erst in den kommenden Tagen in den Alsterkanälen einfangen. Im April sollen die Schwäne dann wieder in ihre angestammten Reviere zurückkehren und wie gewohnt das Bild der Hansestadt prägen.

Schwanenwesen mit langer Tradition

Das Hamburger Schwanenwesen gibt es seit dem 11. Jahrhundert. Die Planstelle des Schwanenvaters existiert seit 1674 und ist damit die älteste Behördenplanstelle der Stadt. Nieß zufolge brachen die Hamburger Stadtväter damals mit dem Brauch, dass das Halten von Schwänen Fürsten und Königen vorbehalten war. Bis heute gilt die Legende, dass Hamburg den Status als Freie und Hansestadt nur so lange hält, wie es Schwäne auf der Alster gibt.

Weitere Informationen Alsterschwäne: Schilf-Inseln als Barrieren Die ersten Schwanenküken schwimmen bereits auf der Alster, Sporterinnen und Sportler sollten sich aber nicht nähern. (09.07.2022) mehr Hamburger Alsterschwäne verlassen Winterquartier Rund 120 Alsterschwäne haben den Eppendorfer Mühlenteich verlassen, um ihre Brutgebiete an der Alster und in den Kanälen aufzusuchen. (03.05.2022) mehr 3 Min Heimatkunde: Alsterschwäne Die Alsterschwäne spielen in Hamburg eine außergewöhnliche Rolle. Wer sie beleidigte, musste früher sogar ins Gefängnis. Fünf Fakten über die Wildvögel in der Heimatkunde. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.11.2022 | 11:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere