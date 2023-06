Stand: 15.06.2023 18:11 Uhr Hamburger Alsterfontäne soll nächste Woche wieder sprudeln

Die Hamburger Alsterfontäne auf der Binnenalster soll schon bald wieder sprudeln. "Nächste Woche soll angeschaltet werden", sagte eine Sprecherin des Bezirksamtes Hamburg-Mitte am Donnerstag. Normalerweise schießt der meterhohe Wasserstrahl deutlich früher in die Luft. Doch in diesem Jahr verzögert sich der Einsatz, um Energie zu sparen. Ein konkreter Tag soll er später verraten werden.

