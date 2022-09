Hamburger AfD-Fraktion stellt sich positive Halbzeitbilanz aus

Stand: 23.09.2022 15:32 Uhr

280 Anträge an die Bürgerschaft und mehr als 1.000 Anfragen an den Senat: Die Hamburger AfD-Fraktion hat am Freitag ihre Bilanz für die erste Halbzeit der laufenden Legislatur vorgelegt.