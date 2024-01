Stand: 19.01.2024 13:15 Uhr Hamburg zahlt mehr in den Länderfinanzausgleich als je zuvor

Hamburg hat für das vergangene Jahr mit 934 Millionen Euro so viel in den Länderfinanzausgleich zu zahlen wie noch nie zuvor. Bezogen auf die Einwohnerzahl seien das 492 Euro für jede Hamburgerin und jeden Hamburger, teilte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Freitag mit. Grundlage sei die vorläufige Abrechnung des Bundesfinanzministeriums für 2023. Im bisherigen Rekordjahr 2022 musste Hamburg 814 Millionen Euro zahlen. In den kommenden Jahren dürfte der Beitrag der Hansestadt aufgrund der Steuerprognosen aber sinken.

