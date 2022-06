Stand: 23.06.2022 20:42 Uhr Hamburg wird Tempo-30-Initiative nicht beitreten

Hamburg wird sich bis auf weiteres nicht der Städteinitiative Tempo 30 anschließen. Die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft scheiterte am Donnerstag im Verkehrsausschuss mit einem entsprechenden Antrag an der rot-grünen Regierungsmehrheit und dem Widerstand der CDU. Konkret wollte die Linke, dass auch auf Hamburgs Hauptverkehrsstraßen mehr Tempo-30-Zonen möglich sind. Dort soll aber weiter Tempo 50 gelten. | Sendedatum NDR 90.3: 23.06.2022 21:00

