Hamburg will weitere Geflüchtete in Langenhorn unterbringen Stand: 17.04.2025 06:10 Uhr In Hamburg-Langenhorn entsteht eine weitere Wohnunterkunft für Geflüchtete und Wohnungslose. Ein ehemaliges Firmengebäude am Langenhorner Markt soll ab September entsprechend umgebaut werden.

Etwa 250 Asyl- und Schutzsuchende sowie Wohnungslose können voraussichtlich ab Ende kommenden Jahres in der neu entstandenen Unterkunft leben. Geplant sind Wohneinheiten mit jeweils vier bis sechs Plätzen. Das hat die Sozialbehörde der Bezirksversammlung Nord in einem Schreiben mitgeteilt. Am Donnerstagabend wollen die Abgeordneten in ihrer Sitzung darüber sprechen.

Auch ein Kulturzentrum soll entstehen

Neben der Wohnunterkunft könnte in dem Gebäudekomplex in der Tangstedter Landstraße auch eine Art Kulturzentrum geschaffen werden. "Dort könnten Vereine und Initiativen aus Langenhorn dann beispielsweise Kurse anbieten", sagt die stellvertretende SPD-Fraktionschefin im Bezirk Hamburg-Nord Martina Schenkewitz. Das sei ihrer Meinung nach wichtig, damit die Integration in dem Stadtteil weiter gelinge.

Schon mehrere Flüchtlingseinrichtungen in Langenhorn

In Langenhorn sind laut Sozialbehörde derzeit acht Flüchtlings-Einrichtungen in Betrieb, davon drei Interimsstandorte.

