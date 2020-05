Stand: 30.05.2020 09:02 Uhr - NDR 90,3

Hamburg will offenbar Außengastronomie ausweiten

Für die Außengastronomie soll es in Hamburg Erleichterungen geben. Das sagte Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg im Gespräch mit NDR 90,3. Die Finanz- und die Wirtschaftsbehörde arbeiteten an einer Corona-Regelung.

Von Berg: "Gemeinsam vorgehen"

Das Glas Wein oder die Pizza an der frischen Luft ist in Corona-Zeiten beliebter als sonst. Doch vielfach reicht der Platz nicht. Kann man Parkplätze mit Tischen und Stühlen versehen? Soll man den Wirten die Gebühren für die Außengastronomie erlassen? Ja, sagen dazu einzelne Bezirksversammlungen. Die Finanzbehörde will einen Flickenteppich vermeiden, weiß Altonas Bezirksamtsleiterin: "Ich find das richtig, das wir gemeinsam vorangehen und nicht jeder Bezirk eine eigene Regelung trifft. Dazu brauchen wir eine hamburgweite Regelung."

Wie wird Verkehrssicherheit gewährleistet?

Die Bezirke wollen aber nicht auf die Sondernutzungsgebühren verzichten: im Bezirk Hamburg-Mitte sind zum Beipiel 1,9 Millionen Euro, in Altona etwa eine viertel Million. Für die kommende Woche rechnet von Berg mit der neuen Regelung. Diese soll noch ein Problem lösen: "Wie gestalten wir die Verkehrssicherheit? Denn wenn wir etwa Parktaschen für die Außengastronomie nutzen, dann muss ja diese Fläche zur Straße hin gesichert werden."

