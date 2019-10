Stand: 08.10.2019 16:52 Uhr

Hamburg will mehr Steckdosen für Schiffe

Der Hamburger Senat hat am Dienstag den Ausbau der Stromanschlüsse für große Container- und Kreuzfahrtschiffe beschlossen. Als erster Hafen in Europa soll Hamburg in drei Jahren eine umweltfreundliche Stromversorgung auch für die großen Containerschiffe anbieten – und damit einen großen Schritt vorangehen, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), der die Pläne vorstellte. "Alle reden von Klimaschutz und Luftverschmutzung, wir handeln."

Hamburger Hafen baut Landstromangebot aus NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.10.2019 17:00 Uhr Autor/in: Andreas Gaertner Hamburg erweitert sein Landstromangebot für Container- und Kreuzfahrtschiffe massiv. Der Senat will sein Konzept in den kommenden drei Jahren umsetzen. Andreas Gaertner berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Acht Anschlusspunkte im Hafen geplant

An insgesamt acht Anschlusspunkten sollen sich Container- und Kreuzfahrtschiffe künftig mit Strom aus dem Hamburger Netz versorgen können. Technisch keine einfache Aufgabe, denn ein angeschlossener Kreuzfahrer wirkt, als würde plötzlich eine ganze Kleinstadt angestöpselt.

Der Burchardkai, der Europakai und der Predöhlkai sollen bis 2022 Anschlüsse für Landstrom bekommen, außerdem alle Kreuzfahrtterminals. Ab 2022 im Probebetrieb, ab 2023 dann regulär. Und: Der Strom soll klimaneutral erzeugt werden. 76 Millionen Euro sollen investiert werden. Hamburg hofft darauf, dass der Bund die Kosten etwa zur Hälfte finanziert. Doch das ist noch nicht unterschrieben.

Kommentar "Landstrom muss billiger werden" Im Kreuzfahrtranking des NABU wurden nur zwölf Schiffe positiv bewertet. Punktabzug gab es für fehlende Landstromnutzung. Markus Lobsien kommentiert. mehr

Es gibt noch weitere unbeantwortete Fragen: Wie können die Reeder zum Beispiel dazu gebracht werden, tatsächlich umzusteigen? Bislang erzeugen die meisten Schiffe ihren Strom selbst. Das ist bisher erheblich billiger für die Reedereien: Denn noch kostet sie der klimaschädliche Strom aus Diesel zwei Drittel weniger. "Diesen Wettbewerbsnachteil müssen wir verringern", sagte Tschentscher am Dienstag.

Bürgermeister lobt Landstromanlage in Altona

Von großem Nutzen für die jetzige Entscheidung zum Ausbau der Stromanschlüsse sei Hamburgs erste Landstromanlage in Altona gewesen, sagte Tschentscher. Seit 2016 können dort Kreuzfahrtschiffe probeweise Strom beziehen.

Gegenwärtig könnten rund zwölf Prozent der großen Containerschiffe, die den Hamburger Hafen anlaufen, Landstrom nutzen. Das sind 135 Schiffe, die drei- bis viermal im Jahr kommen. "Wenn Hamburg als größter deutscher Hafen sagt, wir stellen Landstrom bereit, dann bewirkt das auch entsprechende Entscheidungen auf der Reeder-Seite", sagte der Bürgermeister. Die Zahl der landstromfähigen Schiffe werde schnell zunehmen.

Weitere Informationen Hafengebühren: Leise Schiffe zahlen weniger Im Hamburger Hafen werden die Gebühren für Reedereien nicht erhöht. Die Hafenbehörde hat außerdem entschieden, dass leisere Schiffe künftig einen Rabatt bekommen. (08.10.2019) mehr Neue Staatshilfen für Kreuzfahrtschiffe Landstromanlagen sollen Kreuzfahrtschiffe während der Liegezeiten mit Strom versorgen. Der Kreuzfahrt sind die Kosten dafür zu hoch. Nun sollen Steuerzahler die Reedereien subventionieren. (20.05.2019) mehr Landstromanlage versorgt Schiffe noch seltener Neue Probleme für die Landstromanlage für Kreuzfahrtschiffe in Hamburg-Altona: Laut NDR 90,3 können Schiffe in diesem Jahr dort deutlich seltener mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden. (26.02.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.10.2019 | 15:00 Uhr