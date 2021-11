Hamburg will mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger Stand: 29.11.2021 13:32 Uhr Der Hamburger Senat wird das "Bündnis für den Radverkehr" verlängern und um den Fußverkehr erweitern. Fußgängerinnen und Fußgänger sollen besser mit einbezogen werden, wie Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und Mobilitätswende-Koordinatorin Kirsten Pfaue am Montag sagten.

Die ersten Meter von Zuhause aus laufen die Menschen meist zu Fuß - und das will der Senat in Zukunft besser mitdenken. Dabei geht es zum Beispiel um Barrierefreiheit, zum Beispiel niedrige Bordsteine und ausreichend Beleuchtung. Im Bezirk Hamburg-Nord gibt es so etwas schon, mit einer Fußgängerverkehrsstrategie für das dicht bewohnte Hoheluft-Ost. Grundsätzlich sollen Rad-, Fuß- und Autoverkehr baulich voneinander getrennt werden, da wo es möglich ist.

10.000 zusätzliche Fahrradstellplätze geplant

Schwerpunkt des "Bündnis für den Rad- und Fußverkehr" bleibt dennoch der Radverkehr. 10.000 zusätzliche Stellplätze kündigte Pfaue an: "Wir wollen auch die gesicherten und frei zugänglichen Fahrradabstellanlagen in innerstädtischen Quartieren ausweiten.

Unterzeichnung für 2022 geplant

Im Großen sollen die geplanten Radschnellwege aus der Metropolregion einmal bis in die Innenstadt laufen. Im Kleinen sollen die Bezirksrouten und typischen Schulwege mit dem sogenannten Veloroutennetz verknüpft werden. Das neue "Bündnis für den Rad- und Fußverkehr" soll im Frühjahr 2022 unterzeichnet werden.

Zuvor stimmt sich die Verkehrsbehörde noch mit den Bezirken ab. 28 Partnerinnen und Partner gehören inzwischen dazu. Beim 2016 gestarteten Vorgänger waren es noch 18 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner.

