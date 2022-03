Hamburg will einige Straßennamen wegen NS-Bezug ändern Stand: 10.03.2022 19:01 Uhr In Hamburg gibt es bis heute viele Straßen, die nach Personen benannt sind, die dem NS-Regime nahestanden. Seit 2020 hat sich eine Kommission damit beschäftigt, wie man damit umgehen soll. Jetzt hat sie ihren Abschlussbericht vorgestellt.

Im Auftrag der Behörde für Kultur und Medien hat die achtköpfige Kommission Kriterien herausgearbeitet, nach denen in Zukunft systematischer mit den kritischen Namen umgegangen werden soll. Die Historikerin Miriam Rürup hat das Ergebnis am Donnerstag präsentiert.

Demnach sollen in der Stadt weitere Straßennamen, mit denen NS-belastete Personen geehrt wurden, umbenannt werden. In weniger schwerwiegenden Fällen soll ihre Biografie durch Tafeln, Stelen oder QR-Codes kritisch kommentiert werden. So werde berücksichtigt, ob jemand sich nach 1945 mit seiner eigenen Rolle im NS-Staat kritisch auseinandergesetzt habe, sagte Rürup.

Elf Empfehlungen für Umbenennungen

Umbenannt werden soll unter anderem der Högerdamm in Hammerbrook. Fritz Höger, der Architekt des Chilehauses, der von 1877 bis 1949 lebte, war schon vor 1933 bekennender Nationalsozialist und äußerte sich auch nach 1945 noch antisemitisch. Heinrich Reincke (1881-1960) war in der NS-Zeit Direktor des Staatsarchivs. Er meldete als überzeugter Nationalsozialist viele Juden der Gestapo. Die NS-Karriere von Walter Bärsch (1914-1990), dem ehemaligen Präsidenten des Deutschen Kinderschutzbundes, wurde erst nach seinem Tod publik. Daher soll auch der Walter-Bärsch-Weg in Fuhlsbüttel einen neuen Namen bekommen. Insgesamt werden elf Umbenennungen empfohlen.

Für diese Straßen wird die Umbenennung empfohlen:

Mitte: Högerdamm

Högerdamm Altona: Julius-Brecht-Straße

Julius-Brecht-Straße Nord: Walter-Bärsch-Weg, Heynemannstraße, Oehleckerring, Paul-Stritter-Brücke/Paul-Stritter-Weg, Strüverweg

Walter-Bärsch-Weg, Heynemannstraße, Oehleckerring, Paul-Stritter-Brücke/Paul-Stritter-Weg, Strüverweg Wandsbek: Reinckeweg

Reinckeweg Bergedorf: Elingiusplatz, Schorrhöhe

Elingiusplatz, Schorrhöhe Harburg: Albert-Schäfer-Weg

17 Straßen wurden schon umbenannt

Das Staatsarchiv hat sich in den vergangenen Jahren mit vielen Einzelfällen beschäftigt. Seit 1986 erhielten insgesamt 17 Straßen wegen des Nachweises einer schwer wiegenden NS-Belastung ihrer Namensgeber einen neuen Namen. Maßstab einer Umbenennung war bislang, wenn eine Person heutige Wertvorstellungen "in eklatanter Weise verletzt" hat. Eine Umbenennung ist laut Kommission geboten, wenn die Person Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen oder wissentlich den Tod eines Menschen einkalkuliert hat. Allein eine NSDAP-Mitgliedschaft sei dabei aber kein Grund für eine Umbenennung.

Manchen Straßen bekommen Hinweisschilder

Allein eine Mitgliedschaft in der NSDAP sei kein Grund für eine Umbenennung, hieß es. So wird der Heidi-Kabel-Platz am Hauptbahnhof nicht umbenannt, obwohl die Volksschauspielerin NSDAP-Mitglied war. Es müsse berücksichtigt werden, dass sich Heidi Kabel später deutlich distanziert habe, so Rürup. Es soll künftig aber über ihre NS-Vergangenheit informiert werden. Ähnlich soll bei Felix Dahn, Rudolf Klophaus, Kurt A. Körber und Carl-Hans Lungershausen verfahren werden.

Einige Straßen bekommen alte Namen zurück

Außerdem sollen Straßen, die in der NS-Zeit umbenannt wurden, ihre alten Namen wiederbekommen. Dies betrifft Straßen, deren Namensgeber Juden waren oder die aus politischen oder rassistischen Gründen verfolgt wurden. Die Diskussion über belastete Straßennamen sei mit dem Kommissionsbericht nicht abgeschlossen, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Donnerstag. Er hatte die Kommission eingesetzt. Die Diskussion helfe aber, sich der eigenen Geschichte bewusster zu werden und aus ihr zu lernen.

