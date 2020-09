Stand: 15.09.2020 13:13 Uhr - NDR 90,3

Hamburg will bis zu 500 Menschen aus Moria aufnehmen

Hamburg will bis zu 500 Menschen aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria auf Lesbos aufnehmen. Das hat Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag dem Bundesinnenministerium in Berlin mitgeteilt. Es sei eine europäische und deutsche Verantwortung, in dieser Situation für schnelle Hilfe zu sorgen, so Grote. Man erwarte, dass eine größere Zahl von Menschen aufgenommen werde als zuletzt vom Innenministerium angekündigt. Hamburg stehe bereit und biete an, mehr Geflüchtete aus dem zerstörten Flüchtlingslager aufzunehmen.

Warten auf eine Entscheidung

Bis zu 500 besonders schutzbedürftige Menschen könnte Hamburg unterbringen, darunter 50 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, aber auch Familien, Ältere, Kranke und alleinreisende Frauen. Der Innensenator wartet nun auf eine Entscheidung des Innenministeriums.

1.500 Menschen sollen kommen dürfen

Wie am Dienstag bekannt wurde, haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) darauf verständigt, rund 1.500 weitere Migranten von den griechischen Inseln in Deutschland aufzunehmen. Dabei handelt es sich um Familien mit Kindern, die in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt wurden. Offenbar ist der Vorschlag mit der griechischen Regierung bereits besprochen worden - jedoch nicht mit der SPD und auch nicht innerhalb der Union.

Am vergangenen Mittwoch war das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos vollständig abgebrannt. 12.000 Menschen verloren ihre Unterkunft. Hamburg hatte angekündigt, Hilfsgüter nach Lesbos zu schicken. Die griechische Regierung hatte um Hilfe gebeten. Laut Innenbehörde liefert Hamburg winterfeste Zelte, Doppelstockbetten, Schlafsäcke und Matratzen. Konkret angefragt wurden Sanitär-Container mit Toiletten und Waschbecken - auch die hat Hamburg vorrätig. Das Technische Hilfswerk transportiert die Hilfsgüter nach Griechenland.

