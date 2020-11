Hamburg will Sportanlagen sanieren und ausbauen Stand: 13.11.2020 12:26 Uhr Möglich macht das Geld aus Berlin. Die Bundesregierung hat das "Investitonspaket Sportstätten" beschlossen und stellt rund 15 Millionen Euro zur Verfügung.

In einem ersten Schritt wird auf dem Sportplatz Königshütter Straße in Dulsberg ein neues Funktionsgebäude mit integrierter Gymnastikhalle gebaut. Die Kosten dafür liegen bei rund 2,5 Millionen Euro. Die Baseballanlage am Mittleren Landweg im Bezirk Bergedorf soll für rund 800.000 Euro saniert werden und eine neue Tribüne erhalten. Auf dem bereits modernisierten Sportplatz Alter Postweg in Harburg entsteht für rund eine Million Euro ein barrierefreies Umkleidegebäude.

Grote: "Starkes Signal"

In Wilstorf-Reeseberg wird für 400.000 Euro eine Laufstrecke mit Fitnessbereichen angelegt und in Eimsbüttel soll die Wolfgang-Meyer-Sportanlage an der Hagenbeckstraße weiter entwickelt werden. Kosten hier: rund 5,2 Millionen Euro. Insgesamt gibt der Bund in den nächsten vier Jahren rund 15,3 Millionen Euro. Im Rahmen der sogenannten Co-Finanzierung legt Hamburg ein Viertel obendrauf. "Ein starkes Signal in der Krise", sagt Sportsenator Andy Grote.

