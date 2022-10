Stand: 18.10.2022 20:34 Uhr Hamburg will Risikovorsorge um 400 Millioen Euro aufstocken

Die Corona-Pandemie ist für Hamburg nicht so teuer geworden, wie befürchtet. Die dadurch gewonnenen Spielräume will die Stadt daher nutzen, um die Risikovorsorge aufzustocken - und zwar um zusätzliche 400 Millionen Euro. Das erklärte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag. Insgesamt ist auch die Wirtschaft in der Hansestadt nicht so stark eingebrochen, wie befürchtet.

