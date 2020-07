Stand: 22.07.2020 15:50 Uhr - NDR 90,3

Hamburg will Neu-Eltern Papierkram ersparen

Hamburg will Eltern sämtlichen Papierkram mit den Behörden ersparen: Nach der Geburt ihres Kindes können sie bald alle Angelegenheiten mit wenigen Klicks am Computer erledigen. Getestet wird das Projekt in der Asklepios Klinik Altona - einer der größten Geburtskliniken in Hamburg.

Behördengänge fallen nach der Geburt weg

Dort können Eltern an einem Computer-Terminal oder mit ihrem Smartphone ihrem Kind einen Namen geben, Geburtsurkunden bestellen und gleichzeitig Kindergeld beantragen - ganz ohne Behördengänge und Papierformulare. Voraussetzung dafür ist ein elektronischer und in Deutschland ausgestellter Personalausweis, außerdem müssen die Eltern in Hamburg geheiratet haben.

Zweite Stufe des Projekts "Kinderleicht zum Kindergeld"

Der neue digitale Service im Hamburger Bezirk Altona ist die zweite Stufe des Hamburger Projekts "Kinderleicht zum Kindergeld": Bereits jetzt brauchen junge Mütter und Väter nur noch ein Formular in den Hamburger Geburtskliniken auszufüllen - bisher aber auf Papier.

Aus Sicht der Projektleiterin ist es ein großer Sprung in Richtung digitaler und bürgernaher Verwaltung. Möglich geworden sei es durch eine große Kraftanstrengung von allen beteiligten Ämtern, denn bisher getrennt und analog ablaufende Verwaltungsvorgänge mussten dafür digital vereinheitlicht werden.

