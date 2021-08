Hamburg will Menschen aus Afghanistan aufnehmen Wegen der dramatischen Situation in Afghanistan ist auch Hamburg bereit zu helfen. "Wir werden unseren Beitrag leisten. Wir sind bereit, Menschen aus Afghanistan aufzunehmen", sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) dem NDR.

Man sei in konkreten Gesprächen mit dem Bund und wolle in Hamburg Erstaufnahmekapazitäten zur Verfügung zu stellen, so Grote. Die rot-grünen Regierungsfraktionen in der Hamburgischen Bürgerschaft denken dabei nicht nur an die Aufnahme von Ortskräften. "Wir müssen auch Verantwortung für die Menschen übernehmen, die zum Beispiel bei der Instandsetzung von Straßen, Brücken und Gebäuden geholfen haben oder für Mitarbeiter von NGOs." Das sagte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf. Seine Kollegin Jennifer Jasberg von den Grünen ergänzte: "Menschen, die sich für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt haben, brauchen unseren Schutz". Und sie stellte fest: "Hamburg hat Platz." Auch Caritas und Diakonie appellieren an den Senat, afghanische Flüchtlinge aufzunehmen.

AUDIO: Reaktionen aus Hamburg auf die Lage in Afghanistan (1 Min)

Afghanischer Frauenverein will Hilfsprojekte fortsetzen

Der in Hamburg ansässige Afghanische Frauenverein will seine Hilfsprojekte in Afghanistan trotz der Machtübernahme der Taliban weiterführen. Wir können nicht einfach aufhören, die Menschen brauchen uns, sagte die Vorsitzende, Nadia Nashir. Viele Projekte sind zwar vorübergehend eingestellt, zwei Kliniken etwas außerhalb von Kabul und eine Schule in Kunduz, die der Verein betreibt, arbeiten derzeit aber noch weiter. Nashir kritisierte Außenminister Heiko Maas (SPD), der gedroht hatte, die Entwicklungshilfe für Afghanistan einzustellen, sollten die Taliban ein Kalifat errichten. Jetzt die finanzielle Hilfe zu stoppen, wäre eine "humanitäre Katastrophe", so Nashir.

