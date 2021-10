Hamburg will Industriegebiet Billbrook/Rothenburgsort sanieren Stand: 26.10.2021 17:17 Uhr Das Industriegebiet Billbrook/Rothenburgsort in Hamburg ist in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Millionenbeträge sind dafür nötig, wie Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) erklärte.

Das Industriegebiet Billbrook/Rothenburgsort ist das zweitgrößte in ganz Norddeutschland - so groß wie rund 1.500 Fußballfelder. Aber das Areal zwischen Elbe und Bille ist in den vergangenen Jahren zunehmend heruntergekommen - das will der Hamburger Senat nun ändern.

Kanäle zunehmend verschlickt

In den vergangenen Jahrzehnten sind die vielen Kanäle zunehmend verschlickt, sowohl Binnenschiffe als auch Schuten haben Probleme, zu den Betrieben aus den Bereichen Lebensmittel, Entsorgung, Chemie oder Autohandel zu kommen. Allein rund vier Millionen Euro sind notwendig, um etwa den Moorfleeter Kanal wieder auszubaggern.

Senat will neue Flächen schaffen

Westhagemann informierte bei der Landespressekonferenz am Dienstag über die Pläne der Stadt. Er kündigte an, neue Flächen im Industriegebiet schaffen zu wollen. So wurde bereits vor Jahren ein ehemaliges Wendebecken für Binnenschiffe zugeschüttet. Dort soll nun ein zentraler Parkplatz für Lastwagen entstehen, denn häufig verstopfen wartende Lastwagen das Industriegebiet Billbrook/Rothenburgsort. Außerdem sollen die Billstraße sowie die Halskestraße nach Jahrzehnten aufwendig saniert werden und zusätzlich eigene Radwege erhalten.

