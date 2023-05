Stand: 09.05.2023 20:29 Uhr Hamburg will Fahrrad-Weltkongress 2026 ausrichten

Die Stadt Hamburg will sich gemeinsam mit der Bundesregierung als Ausrichtungsort für den Fahrrad-Weltkongress Velo-City 2026 bewerben. Die gemeinsame Absichtserklärung gaben Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Hartmut Höppner (FDP), am Dienstag beim diesjährigen Kongress in Leipzig bekannt. Tjarks sieht die Messe als Chance für einen Ausbau der klimafreundlichen Mobilität in der Hansestadt.

