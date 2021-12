Hamburg will Booster-Impfungen ab drei Monaten anbieten Stand: 21.12.2021 18:02 Uhr Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihre Empfehlung zur Corona-Booster-Impfung aktualisiert: Die Auffrischung gegen Covid-19 soll nun nach drei Monaten erfolgen, um eine Grundimmunisierung zu gewährleisten.

Aus Sorge vor der Omikron-Variante hat die Stiko ihre Empfehlung am Dienstag überarbeitet. Bisher hatte das Gremium nach sechs Monaten zu der Auffrischung geraten. Durch die sogenannte Booster-Impfung soll der Schutz vor einer schweren Erkrankung erhöht und eine Übertragungswahrscheinlichkeit reduziert werden. In Hamburg werde diese Empfehlung im Rahmen der städtischen Impfangebote umgehend umgesetzt, heißt es beim Senat.

Ältere und vorerkrankte Menschen sollen bevorzugt werden

Laut Stiko-Empfehlung sollen ältere oder vorerkrankte Menschen wegen des erhöhten Risikos für einen schweren Covid-19-Verlauf bei der Booster-Impfung bevorzugt werden. Damit dies gelinge, werde es bei der Terminplanung im kommenden Monat ein zusätzliches Kontingent für Personen geben, deren Zweitimpfung fünf Monate oder länger zurückliegt.

Impfangebote in Hamburg

In Hamburg bieten zahlreiche Arztpraxen, Krankenhäuser, Impfzentren in den Bezirken sowie mobile Impfteams sowohl die Grundimmunisierung als auch die Auffrischungsimpfung an. Termine für Impfungen für Kinder ab zwölf Jahren ist über das Terminbuchungstool der Stadt Hamburg möglich.

