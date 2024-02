Hamburg will Angebot für Obdachlose am Hauptbahnhof ausbauen Stand: 21.02.2024 14:37 Uhr Mehr Beratungsangebote und Übernachtungsmöglichkeiten, eine bessere medizinische Versorgung: Die Sozialbehörde erweitert ihre Angebote für Obdachlose und auch für Suchtkranke rund um den Hamburger Hauptbahnhof.

In der Bahnhofsmission soll laut Sozialbehörde eine soziale Koordinierungsstelle eingerichtet werden, die mit verschiedenen Beratungsstellen, Kliniken, Fachämtern und auch dem Jobcenter zusammenarbeitet. So sollen die Probleme von Hilfesuchenden schneller und effektiver angegangen und gelöst werden. Obdachlose oder Suchtkranke sollen zum Beispiel sofort eine medizinische Betreuung erhalten. Und auch bis zu 16 Schlafplätze in einem neuen Übergangsheim im Stadtteil Niendorf können von hier aus belegt werden.

Mehr Straßensozialarbeiter am Hauptbahnhof

Auch personell wird aufgestockt, rund um den Hauptbahnhof sollen mehr Straßensozialarbeiter und -sozialarbeiterinnen im Einsatz sein. Außerdem sollen sogenannte Sozialraumläufer tagsüber darauf achten, dass das Miteinander von Passanten und Passantinnen, Obdachlosen und Suchtkranken gut funktioniert und bestimmte Regeln eingehalten werden.

Eine neue Optik für den August-Bebel-Park

Darüber hinaus plant das Bezirksamt Hamburg-Mitte, den August-Bebel-Park, also die Grünfläche vor der Drogenberatungsstelle "Drob Inn", neu zu gestalten. Zur Straße hin sollen neue Bäume gepflanzt werden, die restliche Fläche wird asphaltiert und mit Sitzgelegenheiten und einem Schutz vor schlechtem Wetter ausgestattet. Ein Sichtschutz soll diesen Bereich für die Nutzenden und für Passanten und Passantinnen abschirmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 21.02.2024 | 14:00 Uhr