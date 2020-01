Stand: 07.01.2020 16:02 Uhr - NDR 90,3

Hamburg weist Rekord bei Schuldentilgung vor

Die Stadt Hamburg hat im vergangenen Jahr mehr Schulden getilgt als je zuvor. Insgesamt 1,1 Milliarden Euro wurden zurückgezahlt. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) betonte bei der Landespressekonferenz am Dienstag, dass die Schuldenbremse eingehalten werde.

13.000 Euro Schulden pro Kopf

Trotz der Rekordschuldentilgung sitzt Hamburg aber weiterhin auf einem Schuldenberg von mehr als 23 Milliarden Euro. Theoretisch entfallen somit auf jeden Hamburger 13.000 Euro Schulden - immer noch so viel wie vor zehn Jahren. Von den 1,1 Milliarden Euro, die getilgt wurden, entfallen rund 650 Millionen Euro auf den Kernhaushalt sowie 450 Millionen Euro auf eine Zahlung gegenüber dem HSH Finanzfonds, wo Altlasten aus der Zeit der HSH Nordbank liegen.

Hamburg baut Schulden ab NDR 90,3 - 07.01.2020 16:03 Uhr Autor/in: Jansen, Kristine Insgesamt 1,1 Milliarden Euro wurden zurückgezahlt: Hamburg hat im vergangenen Jahr mehr Schulden getilgt als je zuvor. Finanzsenator Dressel bekannte sich zur Schuldenbremse. Kristine Jansen berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dressel bekannte sich ausdrücklich zur gesetzlichen Schuldenbremse. Sie sei der einzige Garant gegen eine Rückkehr in die Verschuldungsspirale, sagte der Finanzsenator. Kein Verständnis habe er für die Unterschriftensammlung der Volksinitiative zur Abschaffung des Hamburger Neuverschuldungsverbots.

"Kein Bundesland hat so ein ehrgeiziges Ziel"

Ab 2024 sollen die Einnahmen und Ausgaben der Stadt so weit ins Gleichgewicht gebracht sein, dass auch die kaufmännische Haushaltsführung kein Defizit mehr aufweist, also unter Berücksichtigung von Abschreibungen, Wertverlusten, Rückstellungen für Pensionen und allen weiteren Aufwendungen. "Kein Bundesland hat sich so ein ehrgeiziges, aber eben auch nachhaltiges und generationengerechtes Ziel gesetzt", sagte Dressel.

Weitere Informationen Schuldenbremse: Rechnungshof sieht Hamburg auf gutem Weg Ab 2020 gilt in Hamburg die Schuldenbremse. Ein ausgeglichener Haushalt sei erreichbar, meint der Rechnungshof. Es dürften aber keine zusätzlichen Belastungen mehr dazukommen. (18.11.2019) mehr Anstieg von Hamburgs Steuereinnahmen schwächelt Die Hamburger Steuereinnahmen sprudeln weniger stark als bisher. Bis 2023 rechnet Finanzsenator Dressel mit knapp 400 Millionen Euro weniger als im Frühjahr angenommen. (12.11.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.01.2020 | 16:00 Uhr