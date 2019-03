Stand: 12.03.2019 20:57 Uhr

Hamburg verschärft die Regeln für Angler

Mit einem strengeren Fischerei- und Angelgesetz will Hamburg in Zukunft die Fischbestände schützen. Der Gesetzentwurf, den der Senat am Dienstag verabschiedet hat, gilt als der modernste seiner Art in ganz Deutschland. Unter anderem werden in dem Gesetz eine tägliche Höchstfangmenge sowie erlaubte Längen von geangelten Fischen festlegt. So dürfen Angler künftig beispielsweise nur noch zwei Zander pro Tag fangen - und auch nur dann, wenn die Tiere 45 bis 75 Zentimeter lang sind.

Hamburg verschärft das Anglergesetz NDR 90,3 - 12.03.2019 18:30 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Hamburg will seine Fischbestände künftig mit strengeren Regeln für Angler schützen: Der rot-grüne Senat hat am Dienstag einen Entwurf für ein neues Fischereigesetz verabschiedet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Obergrenze für Fische eingeführt

Nicht ausgewachsene Fische müssen die Angler wieder freilassen. Außerdem dürften die Tiere eben auch nicht zu groß sein, sagt Martin Liebetanz-Vahldiek, der Chef der Fischereibehörde. "Weil man mittlerweile aus wissenschaftlichen Erkenntnissen weiß, dass große Fische besonders bedeutsam für den Bestand sind, den Bestand auch über Krisenzeiten nachhaltig führen und deswegen sind die großen Fische in Hamburg in Zukunft geschützt."

Strengere Regeln für den Tierschutz

Außerdem gelten künftig strengere Regeln für den Tierschutz: Kescher etwa, mit denen Fische aus dem Wasser geholt werden, müssen weich und schonend für die Tiere sein. Die Prüfungen für den Angelschein will Hamburg verschärfen. Die Fischereiabgabe soll pro Jahr von fünf auf zehn Euro steigen. Zahlen sollen nicht - wie bislang - nur die 120.000 Hamburger Angler, sondern auch mehrere zehntausend Angeltouristen, so Liebetanz-Vahldiek. "Die werden sich über die Entrichtung der Fischereiabgabe künftig auch an der Entwicklung der Gewässer und der Entwicklung der Fischbestände beteiligen müssen."

Das neue Fischerei- und Angelgesetz soll rechtzeitig zum Start der Saison im Mai in Kraft treten - wenn die Bürgerschaft zustimmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.03.2019 | 19:00 Uhr