Stand: 08.08.2023 17:00 Uhr Hamburg verlängert Mieterschutz-Regelungen

Der Hamburger Senat hat am Dienstag zwei Verordnungen zum Schutz von Mieterinnen und Mietern neu erlassen. Die Kappungsgrenzenverordnung regelt, dass Mieten in laufenden Mietverhältnissen nur begrenzt steigen dürfen - in drei Jahren um höchstens 15 Prozent. Die Verordnung gilt für weitere fünf Jahre. Außerdem darf Mieterinnen und Mietern weiterhin zehn Jahre lang nicht gekündigt werden, wenn eine Wohnung verkauft wird. Diese Kündigungsschutzfristverordnung gilt für zehn Jahre.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 08.08.2023 | 17:00 Uhr