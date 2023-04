Stand: 25.04.2023 19:59 Uhr Hamburg und Fukushima kooperieren bei erneuerbaren Energien

Hamburg und die japanische Präfektur Fukushima wollen die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien intensivieren. Eine am Dienstag von Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) und Gouverneur Masao Uchibori in Hamburg unterzeichnete Kooperationsvereinbarung sieht unter anderem gegenseitige Besuche, gemeinsame Projekte und einen intensiven Informationsaustausch vor. Mit der Vereinbarung knüpfe man an die Zusammenarbeit an, deren Grundlage bereits 2012 kurz nach dem Reaktorunglück in Fukushima gelegt worden sei, teilte die Wirtschaftsbehörde mit.

