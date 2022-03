Stand: 22.03.2022 19:07 Uhr Hamburg tritt Wasserinitiative "Blue Community" bei

Um die Bedeutung von Trinkwasser als lebensnotwendiges Gut mehr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, ist Hamburg der internationalen Wasserinitiative "Blue Community" beigetreten. Unter anderem will die Stadt die Nutzung von Leitungswasser anstelle von abgefülltem Mineralwasser in Flaschen fördern. In öffentlichen Einrichtungen gebe es bereits 500 Wasserspender, Hamburg Wasser sieht sogar ein Potential von 1.500 Wasserspendern. Die Initiative betrachtet den Zugang zu Trinkwasser als Menschenrecht. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 22.03.2022 18:00