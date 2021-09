Hamburg testet vor Sturmflutsaison die Sirenen Stand: 09.09.2021 11:10 Uhr Mit einem Testlauf der Sirenen bereitet sich Hamburg auf die bevorstehende Sturmflutsaison vor. Am Donnerstag war um 11 Uhr ein einminütiger auf- und abschwellender Ton der Sirenen im Tidegebiet der Elbe zu hören.

Hamburg verfüge zwar über moderne Hochwasserschutzanlagen, trotzdem sei die Gefahr einer extremen Sturmflut nie ganz auszuschließen, sagte ein Sprecher der Innebehörde. Und deshalb müsste in jedem Jahr geübt und getestet werden. Insbesondere in der Zeit vom 15. September bis 31. März des Folgejahres kann es laut Behörde für die tieferliegenden Stadtteile und im Hamburger Hafen zu einer Gefährdung durch Sturmfluten kommen.

AUDIO: In Hamburg werden die Sirenen getestet (1 Min) In Hamburg werden die Sirenen getestet (1 Min)

Der eine Minute lang auf- und abschwellenden Sirenenton bedeutet übrigens "Achtung! Es besteht eine Gefahr! Informieren Sie sich!". Um 11.45 Uhr heulen die Sirenen dann eine Minute lang durch. Das bedeutet "Die Gefahr ist vorüber!".

Auch Warn-Apps und Böllerschussanlage werden getestet

In Hamburg gibt es den Angaben zufolge 124 Sturmflut-Sirenen. Der Test am Donnerstag dient laut Innenbehörde dazu, die technischen Systeme zu prüfen. Es wurde auch getestet, ob die Information über Warn-Apps wie NINA und KATWARN klappen. In diesem Jahr wird außerdem eine der fünf Böllerschussanlagen am Hafen getestet. Um 11.05 Uhr soll es in kurzer Abfolge zwei Mal knallen.

Im Fall einer extremen Sturmflut würde die Bevölkerung außerdem per Lautsprecherwagen und Anzeigen auf den digitalen großen Werbetafeln am Hafenrand gewarnt.

