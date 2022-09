Stand: 06.09.2022 19:15 Uhr Hamburg testet am Donnerstag die Sturmflutsirenen

Mit einem Probealarm testet die Stadt am Donnerstag die Sturmflutsirenen. Um 11 Uhr beginnt der Alarm, er dauert - auf- und abschwellend - etwa eine Minute lang. Zur Entwarnung soll es dann um 11.45 Uhreinen einminütigen Dauerton geben. Neben dem Probetrieb wolle man so auch auf die in Kürze beginnende Sturmflutsaison hinweisen und die Bedeutung der Signale in Erinnerung rufen, so die Innenbehörde. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 06.09.2022 19:30

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.09.2022 | 19:30 Uhr