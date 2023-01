Hamburg sucht 4.200 Schöffen: Bewerbung bis Ende März Stand: 17.01.2023 09:40 Uhr Die Hamburger Strafgerichte suchen wieder Schöffinnen und Schöffen. Die Ehrenamtlichen entscheiden gemeinsam mit Berufsrichterinnen und -richtern über Schuld und Strafe bei Gerichten.

4.200 Schöffen und Schöffinnen für die Strafkammern am Land- und den acht Amtsgerichten sollen in diesem Jahr gewählt werden. Dafür werden nach Angaben eines Gerichtssprechers 9.800 Kandidatinnen und Kandidaten gebraucht. Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende März, die Amtszeit geht von 2024 bis 2028. Zuständig für die Wahl sind die Schöffenwahlausschüsse an den Amtsgerichten.

Schöffen sollen Vertrauen in die Justiz stärken

Die Beteiligung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter ist nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung ein wichtiges Element der Demokratie. Alle Staatsgewalt geht laut Grundgesetz vom Volke aus, auch in der Rechtsprechung. Die Laienrichterinnen und -richter gelten als Vertretung des Volkes bei den Gerichten. Sie sollen dafür sorgen, dass die Justiz lebensnah handelt und Gerichtsverfahren auch für Nicht-Juristinnen und -Juristen verständlich sind. Außerdem soll das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Justiz gestärkt werden.

Richterin: "Eindruck von Schöffen oft sehr hilfreich"

Auch Richterin Susanne Terborg vom Hamburger Landgericht betonte die Bedeutung von Schöffinnen und Schöffen: "Gerade bei Fragen der Strafzumessung ist es oft sehr hilfreich, dass Schöffen ihren Eindruck wiedergeben, wie sie den Angeklagten wahrgenommen haben."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 17.01.2023 | 19:30 Uhr