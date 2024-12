Hamburg stockt Förderung für Wärmepumpen ab 2025 auf Stand: 17.12.2024 17:58 Uhr In Hamburg wird der Einbau von Wärmepumpen ab Februar kommenden Jahres zusätzlich gefördert. Neben der bestehenden Bundesförderung in Höhe von 30 Prozent der Investitionskosten zahlt die Stadt dann weitere 20 Prozent aus Landesmitteln.

In Hamburg können dann 50 Prozent der Investitionskosten für Wärmepumpen gefördert werden. Dies gelte auch für Wohnungsunternehmen und komme damit den Mieterinnen und Mietern zugute, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne).

99 Prozent aller Gebäude geeignet

Laut Kerstan hat eine Analyse der Umweltbehörde ergeben, dass in 99 Prozent aller Gebäuden in der Stadt, die nicht an Wärmenetze angeschlossen sind und auch künftig nicht darüber versorgt werden können, Luft- und Erdwärmepumpen die beste Option für eine klimaneutrale Wärmeversorgung darstellen. "Wärmepumpen sind ein entscheidender Baustein auf dem Weg zu einem klimaneutralen Gebäudebestand", sagte Kerstan.

Dies gelte neben Ein- und Zweifamilienhäusern auch für Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser sowie im gewerblichen Bereich, und zwar unabhängig vom Stand der energetischen Sanierung. Das habe ein von der Stadtentwicklungsbehörde in Auftrag gegebenes Gutachten gezeigt.

Ersatz für alte Heizungen mit erneuerbaren Energien

Alternative Heizungen, die mit Biogas, Holzpellets oder Wasserstoff betrieben werden, seien dagegen nur in Ausnahmefällen geeignet, sagte Kerstan. In Neubauten in Neubaugebieten dürfen laut Gebäudeenergiegesetz bereits jetzt nur noch Heizungen installiert werden, die mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Künftig soll dies auch beim Ersatz alter Heizungsanlagen in Bestandsbauten gelten.

