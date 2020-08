Hamburg stockt Anteile bei der HHLA auf

Stadt stockt bei der HHLA auf

NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 20.08.2020 19:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann

Hamburg erhöht im Zuge der Corona-Krise seine Anteile am Hafenbetreiber HHLA. Die Stadt verzichtet in diesem Jahr dafür auf mehr als 30 Millionen Euro an Dividende. Dietrich Lehmann berichtet.