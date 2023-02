"Hamburg steht still": Heute Gedenkminute für die Ukraine Stand: 24.02.2023 00:01 Uhr Unter dem Motto "Hamburg steht still" gibt es heute, am ersten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine, eine Gedenkminute und weitere Aktionen in der Hansestadt.

Es ist ein Zeichen der Solidarität, das von Hamburg aus in die Welt gehen soll und ein Zeichen der Solidarität für alle Geflüchteten aus der Ukraine, die in der Stadt Schutz gefunden haben: Pünktlich um 12 Uhr soll Hamburg eine Minute innehalten und der Opfer des Krieges gedenken. Lars Meier vom Verein MenscHHamburg ruft nicht nur alle Hamburgerinnen und Hamburger auf, sich an der Gedenkminute zu beteiligen, sondern auch Firmen, Institutionen, Vereine und Behörden.

Aktionen bei Nahverkehr, Flughafen und Bäderland

Busse und Bahnen im Nahverkehr werden für eine Minute stillstehen. Auch am Hamburger Flughafen wird der Betrieb eine Minute lang ruhen. In den Bäderland-Schwimmhallen soll nach der Gedenkminute um Punkt 12.01 Uhr die ukrainische Nationalhymne erklingen, im Hafen werden Schiffshörner ertönen.

NDR Hamburg beteiligt sich

Auch der NDR Hamburg macht mit: NDR 90,3 verschiebt um 12 Uhr die Nachrichten und spielt den Friedenssong "Imagine" von John Lennon. Das Hamburg Journal berichtet im NDR Fernsehen über die Aktionen in der Stadt.

Kundgebung auf dem Rathausmarkt

Von 11 bis 18 Uhr sammelt Hanseatic Help auf dem Rathausmarkt Spielzeugspenden, die in Tageszentren für Waisen, Kinder mit Behinderungen und Kinder ohne elterliche Fürsorge verteilt werden. Die Spielsachen sollten den Angaben zufolge neuwertig und ohne Anleitung verständlich sein. Für 16 Uhr hat der Deutsche Gewerkschaftsbund gemeinsam mit Wohlfahrtsverbänden, der Nordkirche und dem Mieterverein zu einer großen Kundgebung auf dem Rathausmarkt aufgerufen. Zuvor gibt es zwei Demonstrationen in der Innenstadt, zu denen die Polizei jeweils 500 Menschen erwartet.

Senat und ukrainisches Generalkonsulat gedenken gemeinsam

Offiziell gedenken die Hamburgische Bürgerschaft und der Hamburger Senat gemeinsam mit dem ukrainischen Generalkonsulat auf dem Rathausmarkt der Opfer des Krieges. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) legen um 17 Uhr an der Ernst-Barlach-Stele am Rathausmarkt Kränze nieder. Der ukrainische Hilfsstab lädt zum Gedenkmarsch ein. Zum Abschluss auf dem Gänsemarkt spricht Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne).

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.02.2023 | 12:00 Uhr