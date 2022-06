Hamburg soll attraktiver für Start-ups werden Stand: 28.06.2022 13:38 Uhr

Schwer beeindruckt zeigte sich Dressel zum Ende seiner Israel-Reise. Von dem Land könne sich Hamburg viel abschauen, wenn es um Neugründungen und Innovationen geht, sagte er im Gespräch mit NDR 90,3. Israel gilt weltweit als eine der wichtigsten Hochburgen für Start-ups.

Hamburg kann mit Förderprogrammen werben

Hamburg habe in Deutschland zwar schon einen guten Ruf in der Szene, aber die gestandenen Unternehmen in Deutschland seien zu selten bereit, sich finanziell an Neugründungen zu beteiligen und Risiken einzugehen. Die Stadt kann laut Dressel zwar mit Förderprogrammen eine Lücke schließen und Hilfe leisten, entscheidend sei aber das private Engagement.

Besuch der Holocaust-Gedenkstätte

Seit Sonnabend ist Dressel mit einer zehnköpfigen Delegation in Israel. Dort hat er auch bei Start-ups dafür geworben, sich in Hamburg anzusiedeln. Am Montag hatte Dressel im Namen des Senats zudem einen Kranz in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem niedergelegt.

