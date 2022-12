Stand: 19.12.2022 14:18 Uhr Hamburg soll Modellregion für Mobilität werden

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) haben am Montag vereinbart, dass die Hansestadt eine Modellregion für die Mobilität in Metropolen werden soll. In Hamburg soll in Zukunft niemand länger als fünf Minuten auf Bus und Bahn warten müssen. Dafür braucht es ein neues Mobilitätssystem: Bis zu 10.000 autonom fahrende Fahrzeuge sollen den sogenannten "Hamburg-Takt" bis 2030 möglich machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.12.2022 | 14:00 Uhr