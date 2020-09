Stand: 27.01.2020 06:00 Uhr Hamburg sichert sich Vorkaufsrecht in Wandsbek

Um städtebauliche Vorhaben zu verwirklichen und Grundstücksspekulationen zu verhindern, hat die Stadt Hamburg im Bezirk Wandsbek eine sogenannte Vorkaufsrechtverordnung erlassen. Sie gilt für die Stein-Hardenberg-Straße, für die Straße Am Pulverhof, für den Tonndorfer Weg in Tonndorf und für den Bereich zwischen Brauhausstraße und der S- und Güterbahntrasse in Wandsbek.

Die Stadt soll gewinnen

Hamburg will damit verhindern, dass ein Eigentümer sein Grundstück oder seine Immobilie an Dritte verkauft oder einen Kaufpreis von der Stadt verlangt, der deutlich über dem Verkehrswert liegt. Das Vorkaufsrecht sei nötig, damit nicht etwa Grundstücksspekulanten, sondern die Stadt hier gewinne, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt begrüßte, dass nun die rechliche Grundlage geschaffen worden sei, um in Wandsbek an den Ideen und Impulsen des Bauforums zu arbeiten.

Die Stadt Hamburg hat im vergangenen Jahr mehrfach Grundstücke und Immobilien gekauft, um angestammte Mieter vor Verdrängung zu schützen. Ein Vorkaufsrecht besitzt die Stadt bislang unter anderem in Altona im Bereich des Holstenquartiers und in Rothenburgsort im Bereich des Billebogens.

