Hamburg setzt große Erwartungen ins 49-Euro-Ticket

In Hamburg verbinden Politik und Nahverkehrsunternehmen das geplante 49-Euro-Ticket mit großen Hoffnungen. Die Zahl der Fahrgäste werde deutlich steigen, meint der Hamburger Verkehrsverbund (HVV). Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) spricht von einem unfassbaren Modernisierungsschub für die Mobilitätswende.

So froh hat man Verkehrssenator Tjarks selten gesehen, wie bei der Pressekonferenz am Freitag. Das 49-Euro-Ticket, auch Deutschlandticket genannt, kostet nur die Hälfte des meistgenutzten HVV-Abos AB. Jede Kundin und jeder Kunde spart hier 575 Euro im Jahr. "Der HVV ist so günstig wie seit fast 30 Jahren nicht mehr, gleichzeitig hat sich das Angebot verdoppelt und Deutschland gibt es sozusagen noch gratis obendrauf", sagte Tjarks. Denn das Ticket gilt bundesweit im Nahverkehr.

Abonnenten des HVV-Gesamtnetzes sparen sogar 2.000 Euro im Jahr. Einkommenschwache Menschen profitieren laut Tjarks besonders, da sie häufiger Bus und Bahn fahren als Gutverdienende.

Automatische Umstellung der Abos

HVV-Chefin Anna-Theresa Korbutt lobte, dass in Hamburg die Tarife übersichtlicher werden: "So werden durch das Deutschlandticket in Hamburg rund 70 Abo-Sorten ersetzt. Ich sage mal: Was Krasseres hätten wir im HVV nie realisieren können." Alle Abos werden automatisch auf das 49-Euro-Ticket umgestellt. Bei den Proficards müssen die Firmen die neuen Preise individuell verhandeln. Unwahrscheinlich ist aber, dass das Ticket schon zum Januar kommt.

Über die Details zum Deutschlandticket informiert der HVV auch unter www.hvv.de/49euro. Das neue Ticket ist demnach monatlich kündbar und nicht auf andere Personen übertragbar.

