Stand: 05.12.2022 13:15 Uhr Hamburg schließt Impfzentren zum Jahresende

Die letzten beiden Hamburger Corona-Impfzentren am Flughafen und in Harburg schließen Ende des Jahres. Das hat die Sozialbehörde am Montag mitgeteilt. Man kann sich dann aber weiterhin in Arztpraxen und bei Betriebsärztinnen und -ärzten impfen lassen.

