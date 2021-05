Hamburg richtet Sonder-Kundenzentrum in den Messehallen ein Stand: 20.05.2021 09:48 Uhr Um einen gewaltigen Rückstau abgelaufener Ausweispapiere zu bewältigen, eröffnet Hamburg nach Pfingsten in den Messehallen ein zusätzliches Kundenzentrum für alle Hamburgerinnen und Hamburger.

Die Stadt will eine weitere Möglichkeit bieten, Reise- und Ausweisdokumente zu beantragen, damit alle Hamburgerinnen und Hamburger über die nötigen Unterlagen verfügen, wenn die Pandemielage das Reisen wieder möglich macht. Das Kundenzentrum in den Messehallen soll ab 25. Mai montags bis freitags von 7.30 bis 19 Uhr geöffnet sein. Während der Corona-Pandemie wurden nach Angaben des Senats deutlich weniger Dokumente beantragt und ausgegeben als normalerweise.

50 Mitarbeitende eingestellt

"Das Coronajahr liegt hinter uns. Da haben wir einen sechsstelligen Rückstau, was abgelaufene Ausweispapiere in Hamburg angeht", sagte Finanzsenator Andreas Dressel am Donnerstag. Nun wurden 50 Mitarbeitende eingestellt, um in dem dann riesigen Kundenzentrum in Messehalle 4 einige Monate lang Ausweise zu verlängern.

Nur mit vorheriger Terminvereinbarung

Dort werden ausschließlich Pass- und Ausweisanträge bearbeitet, zum Beispiel für Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe. Alle Kundinnen und Kunden müssen vor ihrem Besuch einen Termin vereinbaren. Das zusätzliche Angebot in den Messehallen wird vom Bezirksamt Hamburg-Nord federführend umgesetzt und von der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke sowie der Kasse.Hamburg organisatorisch unterstützt.

Das Kundenzentrum in den Messehallen verfügt über einen Empfangsbereich mit vier Arbeitsplätzen sowie 50 weitere Arbeitsplätze, an denen Kundinnen und Kunden künftig bedient werden können.

