Hamburg prüft offenbar Kauf von Holsten-Areal Stand: 05.05.2022 13:08 Uhr In den Streit über das Holsten-Areal kommt Bewegung: Die Stadt Hamburg will offenbar versuchen, dem umstrittenen Investor Adler Group das Gelände in Altona abzukaufen.

Wie ein Senatssprecher auf Nachfrage von NDR 90,3 mitteilte, hat die Stadtentwicklungsbehörde den Auftrag bekommen, alle Optionen für das Holsten-Areal erneut zu prüfen. Dazu gehöre auch ein Ankauf.

Preis ist unklar

Völlig unklar sei aber, was die Flächen kosten würden. Und sicherlich auch, ob der jetzige Investor überhaupt verkaufen will. Bekannt ist nur, dass die Adler Group das Gelände für mehr als 360 Millionen Euro übernommen hatte. Das war mehr als doppelt so viel wie beim Verkauf des Grundstücks durch die Carlsberg Brauerei im Jahr 2016.

Adler Group in Schwierigkeiten

Im Hamburger Rathaus ist man sich deshalb auch bereits einig: Solche Mondpreise dürfe die Stadt nicht zahlen. Allein, weil dort dann kaum noch bezahlbarer Wohnraum entstehen könnte. Die Adler-Gruppe hat schwere Schlagseite: Wirtschaftsprüfer haben sich geweigert, die Bilanz des vergangenen Jahres zu unterschreiben. Der Aktienkurs brach zuletzt massiv ein.

Und der Hamburger Senat steht in der Kritik, weil er nicht schon 2016 das Areal im Herzen Altonas gekauft hatte.

