Stand: 21.09.2020 15:59 Uhr - NDR 90,3

Hamburg prüft Verbot von Reichsflaggen

Nachdem in Bremen seit Montag das Zeigen von Reichs- und Reichskriegsflaggen verboten sind, prüft Hamburg einen ähnlichen Weg. Möglich wurde das durch einen entsprechenden Erlass des Bremer Innensenators Ulrich Mäurer. In Bremen dürfen Polizisten die historischen Flaggen jetzt beschlagnahmen und Bußgelder in einer Höhe von bis zu 1.000 Euro verteilen.

Grote: "Kurs ist völlig richtig"

Der Kurs in Bremen sei völlig richtig, erklärte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) auf Anfrage von NDR 90,3. Reichs- und Reichskriegsflaggen sind laut Grote Symbole einer antidemokratischen Gesinnung und werden häufig von Rechtsextremisten oder Reichbürgern gezeigt. Deshalb möchte Grote auch in Hamburg ein entsprechendes Verbot auf den Weg bringen und lässt eine Rechtsänderung prüfen.

AUDIO: Verbot von Reichsflaggen auch in Hamburg? (1 Min)

Zuletzt hatten Rechtsextremisten auf einer Anti-Corona-Demonstration in Berlin Flaggen des deutschen Kaiserreichs vor dem Reichstag geschwenkt. Anders als Hakenkreuzfahnen sowie ähnliche nationalsozialistische Abzeichen sind sie nicht verboten. Es gab bisher lediglich Bestimmungen, wonach die Polizei sie etwa bei Demonstrationen in bestimmten Fällen beschlagnahmen kann.

Weitere Informationen Steigende Anzahl an Reichsbürgern in Hamburg In Hamburg hat sich die Zahl der Reichsbürgerinnen und -bürger in den vergangenen vier Jahren fast verdoppelt. Aktuell zählen laut Verfassungsschutz 165 Personen zu dieser Szene. (15.08.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.09.2020 | 17:00 Uhr