Hamburg nimmt weitere Geflüchtete auf

Hamburg wird noch in diesem Sommer weitere kranke Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen. Ende Juli oder Anfang August werden die Geflüchteten laut Sozialbehörde aus den griechischen Flüchtlingscamps in Hamburg eintreffen. Insgesamt werden um die 900 Flüchtlingsfamilien per Charter-Maschine aus Griechenland nach Deutschland ausgeflogen. Die Hamburger Sozialbehörde ist auf rund 40 besonders schutzbedürftige Eltern und Kinder eingestellt.

Zunächst 14-tägige Quarantäne

Wer nach Hamburg kommt und welche Unterstützung die Menschen im Einzelnen dann brauchen, darüber kann die Sozialbehörde noch keine Auskunft geben. Wer kommt und wer wohin geht, ist noch nicht entschieden, sagte Behördensprecher Martin Helfrich. Fest steht aber, dass die Geflüchteten zunächst im Ankunftszentrum in Rahlstedt untergebracht werden. Dort bleiben sie - wie alle anderen auch - in zweiwöchiger Quarantäne. Anschließend werden ihnen je nach Bedarf Unterkünfte zugewiesen.

