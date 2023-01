Hamburg nimmt heute offiziell Abschied von Benedikt XVI. Stand: 04.01.2023 09:29 Uhr Die Katholiken und Katholikinnen in Hamburg nehmen heute offiziell Abschied von dem ehemaligen Papst Benedikt XVI. Im Marien-Dom in St. Georg wird Erzbischof Stefan Heße einen Gedenkgottesdienst feiern.

Das sogenannte Pontifikalrequiem beginnt um 18.15 Uhr im St. Marien-Dom. Heße feiert den Gottesdienst zusammen mit seinem Vorgänger Werner Thissen und unter anderem auch mit dem früheren Weihbischof Hans-Jochen Jaschke, der ein Schüler Josef Ratzingers war.

Daniel Günter hält eine Rede

Angekündigt haben sich auch die Regierungschefs von Schleswig-Holstein, Daniel Günter (CDU), und von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD). Günter wird am Ende des Gottesdienstes auch eine Rede halten. Aus Hamburg ist Staatsrat Jan Pörksen dabei. Die evangelische Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt wird ebenso teilnehmen wie diplomatische Vertreter aus Südkorea, Spanien und Polen.

Besuch Benedikts XVI. in Hamburg vor 25 Jahren

Die Trauerfeier im Vatikan findet am Donnerstag statt. Nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hatte Heße an den Besuch Josef Ratzingers vor 25 Jahren in Hamburg erinnert - damals noch als Kardinal. Er hatte in der Hauptkirche St. Petri gepredigt und in der Hamburger Börse einen Vortrag gehalten.

Heße: "Ein prägender Lehrer und Theologe"

Heße hatte den Verstorbenen außerdem als "prägenden Lehrer und Theologen" gewürdigt. Benedikt XVI. habe sechs Jahrzehnte lang Theologie und Kirche mitgestaltet und mitgeprägt. Auch zollte er dem ehemaligen Papst besonderen Respekt für seinen Rücktritt. "Er wusste seine schwindenden Kräfte realistisch einzuschätzen und hatte die Größe loszulassen", hatte Heße gesagt. Peter Tschentscher (SPD) würdigte Benedikt XVI. als einen der bedeutendsten Theologen seiner Zeit.

Bendedikt XVI. im Alter von 95 Jahren gestorben

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. war am Morgen den 31. Dezember im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung im Vatikan gestorben. Joseph Ratzinger war am 19. April 2005 als Nachfolger von Johannes Paul II. zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt worden. Knapp acht Jahre später trat er als erster Papst seit mehr als 700 Jahren freiwillig zurück.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.01.2023 | 13:00 Uhr