Stand: 27.11.2020 16:54 Uhr Der Hamburger Senat hat am Freitag über eine Verschärfung der Corona-Eindämmungsverordnung beraten. Thema der Sondersitzung waren die Beschlüsse, die die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch gefasst haben.

Insgesamt werde Hamburg die von Bund und Ländern vorgestellten Beschlüssen weitgehend mittragen, so Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bei einer Pressekonferenz. Wie zuvor Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sollen aber auch in der Hansestadt Hotelübernachtungen über Weihnachten erlaubt sein, um Familienzusammenkünfte zu ermöglichen. Diese Regelungen sollen vom 23. Dezember bis 1. Januar gelten.

Vier Haushalte erlaubt zu Weihnachten

In dieser Zeit sollen sich dann auch zehn Personen aus vier Haushalten in Hamburg treffen können. Diese Ausnahme sei getroffen worden, da es in Hamburg einen hohen Anteil an Single-Haushalten gebe, so Tschentscher. Ab dem 1. dezember gilt zunächst: Die Zahl der maximal zulässigen Personen von derzeit zehn werden auf fünf aus zwei Haushalten reduziert. Ausgenommen sind Kinder bis 14 Jahre.

Feuerwerk an beliebten Plätzen verboten

Innensenator Andy Grote (SPD) stellte klar, dass es zu Silvester Feuerwerksverbote an Orten wie Jungfernstieg, Landungsbrücken oder auf der Reeperbahn und weiteren beliebten Plätzen geben werde. Darüber hinaus soll die Polizei die Möglichkeit bekommen, Feuerwerk spontan zu untersagen.

Weihnachtsmärkte abgesagt

Die Hamburger Weihnachtsmärkte können in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. "Die Weihnachtsmärkte im klassischen Sinne sind abgesagt", sagte Tschentscher.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.11.2020 | 17:00 Uhr