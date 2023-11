Stand: 06.11.2023 15:00 Uhr Hamburg liegt bei der Kaufkraft weit hinten

Die Kaufkraft in Hamburg ist im Bundesvergleich stark gesunken, die Stadt landet nur auf Platz 297. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat 400 Städte und Kreise verglichen. In Hamburg liegt zum einen das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen mit knapp 23.500 Euro pro Jahr unter dem Bundesdurchschnitt von gut 26.000 Euro. Außerdem sind in Hamburg die Kosten recht hoch, beim Preisniveau ist Hamburg der siebtteuerste Ort Deutschlands. Dabei schlagen besonders die hohen Mieten zu Buche.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.11.2023 | 15:00 Uhr