Hamburg liefert Hilfsgüter an Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien Stand: 07.03.2023 07:29 Uhr Vor vier Wochen hat die Erde in der Türkei und Syrien gebebt - nun liefert auch die Stadt Hamburg Hilfsgüter in das Erdbebengebiet. Die Innenbehörde hat die Hamburger Katastrophenhilfe im Austausch mit dem Bund organisiert.

Vier Wochen hat es gedauert, bis der Bund genau sagen konnte, welche Hilfe aus Hamburg benötigt wird. Die deutsche Hilfe für das Erdbebengebiet koordiniert das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern (GMLZ). Diesem hatte Hamburg bereits verschiedene Hilfsangebote unterbreitet.

Hilfstransport wird derzeit zusammengestellt

Bereits in der vergangenen Woche wurde ein mobiler Arztcontainer aus Hamburg Richtung Türkei geschickt. Aktuell wird in der Feuerwehrakademie in der Bredowstraße ein Hilfstransport mit Paletten zusammengestellt. Beladen wird er mit knapp 200 Zelten und fast 2.000 Decken, Kissen und Schlafsäcken, außerdem mit 21 Baustromkästen.

Güter im Wert von rund einer Million Euro

Die Güter im Wert von rund einer Million Euro wurden von Hamburger Behörden, Hilfsorganisationen und Unternehmen wie Hamburg Wasser zur Verfügung gestellt. Innensenator Andy Grote (SPD) versichert, man spüre eine große Solidarität in der Stadt und wolle den Betroffenen in den Erdbebengebieten auch weiterhin bestmöglich helfen.

